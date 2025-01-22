Москвичей призвали не бояться пробудившихся из-за тепла клещей

В Москве не обнаружили массового пробуждения клещей из-за теплой погоды

В Москве в настоящее время не наблюдается массового пробуждения клещей из-за высокой температуры. Об этом ТАСС заявил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Он отметил, что клещи активизируются, как только среднесуточная температура воздуха достигает пяти градусов тепла по Цельсию и выше. В настоящее время таких температур в столице не наблюдается.

Традиционно клещи пробуждаются после зимней спячки в конце марта — начале апреля, напомнил эксперт. Особенно опасными они становятся в мае и первой-второй декадах июня. Клещи любят теплую, умеренно дождливую погоду, при этом отрицательно относятся как к холоду, так и к жаре.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил о пробуждении клещей в Подмосковье из-за аномальных потеплений. Отмечалось, что владельцы домашних животных стали замечать клещей после прогулок.

По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, последние выходные этого месяца, 25 и 26 января, снова принесут жителям столицы аномально теплую погоду. Днем в субботу в столице — от 0 до плюс 2 градусов, в воскресенье еще потеплеет.