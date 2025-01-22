Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 22 января 2025Экономика

Москвичей призвали не бояться пробудившихся из-за тепла клещей

В Москве не обнаружили массового пробуждения клещей из-за теплой погоды
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве в настоящее время не наблюдается массового пробуждения клещей из-за высокой температуры. Об этом ТАСС заявил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Он отметил, что клещи активизируются, как только среднесуточная температура воздуха достигает пяти градусов тепла по Цельсию и выше. В настоящее время таких температур в столице не наблюдается.

Традиционно клещи пробуждаются после зимней спячки в конце марта — начале апреля, напомнил эксперт. Особенно опасными они становятся в мае и первой-второй декадах июня. Клещи любят теплую, умеренно дождливую погоду, при этом отрицательно относятся как к холоду, так и к жаре.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил о пробуждении клещей в Подмосковье из-за аномальных потеплений. Отмечалось, что владельцы домашних животных стали замечать клещей после прогулок.

По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, последние выходные этого месяца, 25 и 26 января, снова принесут жителям столицы аномально теплую погоду. Днем в субботу в столице — от 0 до плюс 2 градусов, в воскресенье еще потеплеет.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые изложил свою версию срыва Стамбульских соглашений. Почему мирное соглашение так и не подписали?

      В Раде упрекнули Зеленского в незнании истории Украины

      Пентагон признал проблемы с производством гаубиц из-за беспрецедентного спроса Украины

      Обнаружены следы крупнейшего двуного динозавра

      Российскую журналистку заподозрили в выдумывании историй для статей

      В Великобритании сдулся один из видов альтернативной энергетики

      Задержание участников ОПГ в российском регионе попало на видео

      Пропавший многодетный отец не выжил в ходе боев под Курском

      Доктор Мясников лег в постель со змеей и пожаловался на трудную работу

      Россиянина задержали за финансирование террористической организации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше