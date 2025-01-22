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22:02, 22 января 2025Наука и техника

На Солнце произошел выброс плазмы черного цвета

На Солнце произошел редкий выброс плазмы черного цвета
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Выброс плазмы черного цвета наблюдался на Солнце 22 января в течение трех часов, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, передает ТАСС.

«Вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода», — говорится в сообщении. Отмечается, что такое событие является редким.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев поделился, что данное событие имеет низкий уровень энергетики и выделяется лишь своей необычной природой и некоторой мистической красотой.

По его словам, с точки зрения космической погоды, оно не оказало влияния на прогнозы или оценки текущего состояния. В данном случае корональные выбросы почти не унесли материю в космос — большая часть вернулась обратно на Солнце, заключил Богачев.

В ноябре прошлого года группа астрофизиков Института Нильса Бора Копенгагенского университета впервые зафиксировала температуру элементарных частиц в радиоактивном свечении после столкновения двух нейтронных звезд и образования черной дыры. При столкновении нейтронных звезд возникает килоновая, которая излучает огромное количество света, возникающего из-за распада тяжелых радиоактивных элементов.

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