Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 1 ноября 2024Наука и техника

Впервые зафиксированы частицы при взрыве килоновой

Astronomy & Astrophysics: впервые зафиксированы частицы при взрыве килоновой
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: NASA Goddard Space Flight Center, CI Lab

Группа астрофизиков Института Нильса Бора Копенгагенского университета впервые зафиксировала температуру элементарных частиц в радиоактивном свечении после столкновения двух нейтронных звезд и образования черной дыры. Открытие, опубликованное в Astronomy & Astrophysics, позволило исследователям измерить микроскопические физические свойства таких космических явлений.

При столкновении нейтронных звезд возникает килоновая, которая излучает огромное количество света, возникающего из-за распада тяжелых радиоактивных элементов. Этот светящийся объект отличается высокой яркостью, сравнимой с сотнями миллионов Солнц. Этот феномен помогает ученым изучить процессы, происходящие в первые моменты формирования атомов после столь экстремальных событий.

Чтобы получить полное представление о килоновой, астрофизики провели наблюдения с помощью телескопов из различных частей мира, включая Австралию, Южную Африку и космический телескоп Хаббл. Совмещение данных с нескольких наблюдательных точек позволило проследить развитие взрыва в мельчайших подробностях, наблюдая за тем, как свет расширяющегося огненного шара проливает свет на формирование тяжелых элементов.

В ходе наблюдений исследователи обнаружили, что температура раздробленной звездной материи после столкновения составляет миллиарды градусов, что на порядок превышает температуру в центре Солнца. Эти экстремальные условия приводят к образованию ионизированной плазмы, в которой электроны находятся в свободном движении. Постепенно, по мере охлаждения материи, электроны начинают присоединяться к атомным ядрам.

Ученые также обнаружили такие тяжелые элементы, как стронций и иттрий, что свидетельствует о процессе их образования в результате взрыва. Эти элементы легко идентифицировать, и, возможно, многие другие тяжелые элементы, чье происхождение оставалось загадкой, также создаются в процессе слияния нейтронных звезд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Все больше украинцев решаются на переезд в Россию. Как на это реагирует Зеленский?

      Пленный солдат ВСУ пожаловался на жизнь на Украине и попросил российское гражданство

      Овечкин сократил отставание от Гретцки до 36 шайб

      Автовладельцев предупредили об ошибках при подготовке авто к зиме

      Названы три самые распространенные схемы мошенников на маркетплейсах в период скидок

      Впервые зафиксированы частицы при взрыве килоновой

      Кайли Дженнер повторила откровенный образ Джейн Фонды из фильма «Барбарелла»

      Король Великобритании восхитился православием

      Мужчина узнал об измене невесты с его лучшим другом и получил неожиданную просьбу

      В России предложили продавать электронные сигареты по рецепту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше