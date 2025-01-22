Названа серьезная проблема России в Сирии

Шлепченко: У России нет устойчивого контроля и влияния на ситуацию в Сирии

Власти Сирии расторгли соглашение с Россией об управлении морским портом Тартус, это решение грозит обернуться проблемами, предупредил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Он указал, что, по данным спутников, российские корабли находятся на рейде, они не заходят в порт. Было сделано предположение, что такое решение принято из-за потери контроля над Тартусом. «Вообще, что касается Хмеймима, то сейчас наихудшая ситуация, на самом деле: с одной стороны, у нас уже нет устойчивого контроля и влияния на ситуацию в стране. Сам регион, несмотря на то, что он христианский, захвачен экстремистами», — порассуждал эксперт.

Шлепченко добавил, что база «обжата со всех сторон» большим количеством исламистов. Российские военные, по его словам, фактически находятся в положении заложников. Военный обозреватель призвал скорее вывозить оттуда контингент.

Новые власти Сирии расторгли договор с компанией «Стройтрансгаз» из России об управлении портом Тартус, который был заключен в 2019 году. Соглашение было рассчитано на 49 лет, согласно ему, российская компания должна была управлять портом и инвестировать в его развитие больше 500 миллионов долларов.

При этом ранее ТАСС со ссылкой на источники писал, что новые власти Сирии не хотят разрывать соглашение с Россией о военных базах в провинции Латакия. Собеседник также приоткрыл детали обсуждаемой сделки между Москвой и Дамаском. В частности, обсуждается численность постоянного российского контингента в регионе.