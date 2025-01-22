Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 22 января 2025Мир

Названа серьезная проблема России в Сирии

Шлепченко: У России нет устойчивого контроля и влияния на ситуацию в Сирии
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: 2024 Planet Labs Inc. / Reuters

Власти Сирии расторгли соглашение с Россией об управлении морским портом Тартус, это решение грозит обернуться проблемами, предупредил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Он указал, что, по данным спутников, российские корабли находятся на рейде, они не заходят в порт. Было сделано предположение, что такое решение принято из-за потери контроля над Тартусом. «Вообще, что касается Хмеймима, то сейчас наихудшая ситуация, на самом деле: с одной стороны, у нас уже нет устойчивого контроля и влияния на ситуацию в стране. Сам регион, несмотря на то, что он христианский, захвачен экстремистами», — порассуждал эксперт.

Шлепченко добавил, что база «обжата со всех сторон» большим количеством исламистов. Российские военные, по его словам, фактически находятся в положении заложников. Военный обозреватель призвал скорее вывозить оттуда контингент.

Новые власти Сирии расторгли договор с компанией «Стройтрансгаз» из России об управлении портом Тартус, который был заключен в 2019 году. Соглашение было рассчитано на 49 лет, согласно ему, российская компания должна была управлять портом и инвестировать в его развитие больше 500 миллионов долларов.

При этом ранее ТАСС со ссылкой на источники писал, что новые власти Сирии не хотят разрывать соглашение с Россией о военных базах в провинции Латакия. Собеседник также приоткрыл детали обсуждаемой сделки между Москвой и Дамаском. В частности, обсуждается численность постоянного российского контингента в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп объявил о запуске рекордного мегапроекта США. На него потратят в 8 раз больше, чем на помощь Украине

      В Совфеде опровергли получение просьбы о снятии неприкосновенности с Голубева

      Священник РПЦ ответил на вопрос о наступлении ядерной войны

      Защита бойца ММА заявила о его невменяемости

      Рэперу Macan захотели запретить выступать в Молдавии

      Забытая в грузовом отсеке самолета кошка совершила три перелета за 24 часа

      Известный ведущий заявил об уходе после 17 лет работы на телеканале

      Мужчины в военной форме открыли стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер» в российском регионе

      Названа серьезная проблема России в Сирии

      Уникальную рукопись Цоя выставят на аукцион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше