Названы преимущества антидронового «Багатура»

Зампред правительства Бурятии: Комплекс РЭБ «Багатур» глушит весь спектр частот

Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые производят в Бурятии, способны глушить весь спектр используемых дронами частот. Преимущества антидроновых систем назвал заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев в беседе с изданием «Номер один».

В линейку устройств входит стационарная установка «Багатур-1», комплекс «Багатур-2» для защиты техники и размещаемый в ранце «Багатур-3», который используют для защиты пехотинцев.

«Они давят весь спектр частот, на которых работает БПЛА противника. (…) Скажу точнее: максимально широкий. То, что работает на радиочастотах, он давит», — сказал зампред.

При этом он добавил, что комплексы «Багатур» не могут заглушить дроны «Баба-Яга», которые используют спутниковую связь. Такие аппараты сбивают огнем стрелкового оружия и средствами противовоздушной обороны.

Ранее в январе стало известно, что радиозавод «Полет» в Челябинске создал комплексную зональную радиолокационную защиту жилых кварталов от беспилотных летательных аппаратов. В основе системы лежит комплекс подавления «Сфера», который применяли в зоне проведения специальной военной операции.