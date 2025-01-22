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15:26, 22 января 2025Наука и техника

Названы преимущества антидронового «Багатура»

Зампред правительства Бурятии: Комплекс РЭБ «Багатур» глушит весь спектр частот
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые производят в Бурятии, способны глушить весь спектр используемых дронами частот. Преимущества антидроновых систем назвал заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев в беседе с изданием «Номер один».

В линейку устройств входит стационарная установка «Багатур-1», комплекс «Багатур-2» для защиты техники и размещаемый в ранце «Багатур-3», который используют для защиты пехотинцев.

«Они давят весь спектр частот, на которых работает БПЛА противника. (…) Скажу точнее: максимально широкий. То, что работает на радиочастотах, он давит», — сказал зампред.

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При этом он добавил, что комплексы «Багатур» не могут заглушить дроны «Баба-Яга», которые используют спутниковую связь. Такие аппараты сбивают огнем стрелкового оружия и средствами противовоздушной обороны.

Ранее в январе стало известно, что радиозавод «Полет» в Челябинске создал комплексную зональную радиолокационную защиту жилых кварталов от беспилотных летательных аппаратов. В основе системы лежит комплекс подавления «Сфера», который применяли в зоне проведения специальной военной операции.

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