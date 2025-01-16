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06:27, 16 января 2025Наука и техника

В «Ростехе» создали защиту жилых кварталов от БПЛА

«Ростех»: Завод «Пилот» создал комплексную зональную защиту от БПЛА для городов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Радиозавод «Полет» в Челябинске, который входит в холдинг АИС госкорпорации «Ростех», создал комплексную зональную радиолокационную защиту жилых кварталов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ее уже успешно испытали на массовых городских мероприятиях, рассказали в госкомпании «Известиям».

«Комплекс обнаружения и подавления беспилотников "Сфера", лежащий в основе новой системы, уже доказал свою эффективность не только на гражданских мероприятиях, но и в зоне спецоперации (СВО), нейтрализовав более 10 боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий», — уточнили в «Ростехе».

В компании добавили, что использование систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для защиты городов и объектов критически важной инфраструктуры — это более безопасный способ в сравнении с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК). Новая система обеспечит защиту населенных пунктов от потенциальных воздушных угроз.

Ранее сообщалось, что российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов в зоне СВО. Беспилотник запущен в серийное производство.

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