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11:59, 22 января 2025Культура

Названы претенденты на звание худшего фильма года

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» стал номинантом на антипремию «Золотая малина»
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Мадам Паутина»

Картины «Джокер: Безумие на двоих», «Мадам Паутина» и «Мегалополис» стали номинантами премии «Золотая малина» в категории «Худший фильм года». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сиквел «Джокера» режиссера Тодда Филлипса оказался лидером по количеству номинаций. Исполнители главных ролей Хоакин Феникс и Леди Гага отмечены в категориях «Худший актер» и «Худшая актриса», а также «Худший экранный дуэт».

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» был низко оценен критиками и собрал в прокате 206 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов. При этом первая лента о Джокере с участием Феникса собрала более миллиарда долларов и принесла актеру «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Ранее стало известно, что церемония вручения премии «Оскар» состоится в марте, несмотря на бушующие в США лесные пожары. Объявление номинантов перенесено на 23 января.

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