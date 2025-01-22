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20:05, 22 января 2025Ценности

Невеста Безоса отреагировала на обсуждения ее откровенного наряда с инаугурации Трампа

Репортерша Санчес отреагировала на обсуждения ее наряда с инаугурации лайками
Мария Винар

Фото: Kenny Holston / Reuters

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес отреагировала на обсуждения ее откровенного внешнего вида с инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Page Six.

Известно, что репортерша пришла на церемонию в белом наряде, который состоял из приталенного пиджака и кружевного бюстгальтера. При этом ее образ дополняли макияж в стиле smoky eyes и собранная прическа с выпущенными прядями у лица.

После этого Санчес опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) снимок, на котором продемонстрировала наряд для бала после инаугурации. На размещенном кадре 54-летняя возлюбленная бизнесмена предстала в оранжевом платье с длинными рукавами. Журналисты издания обратили внимание, что Санчес поставила лайки на комментарии некоторых подписчиков. «Детка, ты разрушила этот инаугурационный взгляд, не обращай внимания на ненавистников», «Единственное мнение, которое имеет значение, — это ваше собственное и Джеффа», «Не стоит обращать на мнение тех, кто там даже не был», — гласили сообщения под постом.

Ранее стилистка Татьяна Николаева назвала главные проколы в образах гостей инаугурации.

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