НХЛ сделала прогноз о дате рекорда Овечкина

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в апреле этого года. Такой прогноз сделала НХЛ, данные которой приводит «Чемпионат».
После анализа средней результативности игрока в НХЛ назвали две даты, в которые россиянин может установить новый рекорд. Если Овечкин продолжит забивать столько же, сколько и в этом сезоне (в среднем 0,68 гола за игру), достижение Гретцки падет 11 апреля в игре с «Каролина Харрикейнс».
Если россиянин сохранит результативность, которую он демонстрировал за всю карьеру в НХЛ (0,6 шайбы за игру), рекорд падет позже — 18 апреля. В этот день «Вашингтон» сыграет с «Питтсбург Пингвинс».
39-летний Овечкин забросил 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от завершившего карьеру Гретцки составляет 20 шайб.