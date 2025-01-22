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16:10, 22 января 2025Силовые структуры

Обвиняемый в теракте в парке «Зарядье» боец ММА перевез всю семью в Турцию

Боец ММА получил 15 миллионов рублей до совершения теракта в парке «Зарядье»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Боец смешанных единоборств (ММА) Ламберд Ахъядов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) получил почти 15 миллионов рублей в криптовалюте и долларах США до совершения теракта. Об этом сообщает ТАСС.

Деньги Ахъядов перечислил на счета своих родственников перед возвращением в Россию из Турции. Отмечается, что он заранее перевез всех своих близких из Грозного в Стамбул. Его супруга, два младших брата, сестра и мать переезжали в Турцию в разное время в течение пяти месяцев до совершения обвиняемым преступления, чтобы не вызвать подозрений у правоохранителей.

На заседании в 2-м Западном окружном военном суде Ахъядов заявил, что не признает вину. Его обвиняют по статьям 205 («Террористический акт»), 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По версии следствия, боец ММА хотел завладеть табельным оружием полицейского, чтобы устроить стрельбу в «Зарядье», где в тот момент находилось множество людей. В темноте он перепутал силовика с сотрудником МАДИ из-за форменной одежды и нанес ему не менее 16 ранений в область жизненно важных органов.

Подозреваемого задержали 1 января 2022 года. Он оказал сопротивление, распылив в сторону полицейского газовый баллончик. У мужчины нет постоянного места жительства и официального трудоустройства, он женат, имеет двоих малолетних детей. За карьеру в ММА он провел на ринге 14 поединков, последний — в декабре 2019 года.

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