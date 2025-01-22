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17:23, 22 января 2025Путешествия

Пассажиров самолета отказались пересаживать с забрызганных чужой рвотой кресел

DM: Пассажиров Qantas отказались пересаживать с забрызганных чужой рвотой кресел
Алина Черненко

Фото: Bayne Stanley / Globallookpress.com

Пассажиров самолета авиакомпании Qantas отказались пересаживать с забрызганных чужой рвотой кресел. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 18 января, на рейсе из Сингапура в Сидней. Кейра Киган, летевшая в Австралию со своей семьей, призналась, что их ужаснуло состояние сидений, которые были покрыты рвотой предыдущего пассажира.

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«Ковер был пропитан влагой и имел невыносимый запах», — пожаловалась пассажирка, добавив, что экипаж не мог убрать рвоту из-за «риска биологической опасности».

Несмотря на это самолету разрешили лететь, и семье Киган пришлось сидеть на грязных креслах в течение восьми часов. Женщина обратилась в клиентскую службу Qantas, но, по ее словам, перевозчик не спешит реагировать на жалобы.

«У моей семьи появились симптомы гастроэнтерита. Восемь часов сидения на мокрых и забрызганных рвотой других пассажиров креслах — это негигиенично и неприемлемо», — возмутилась Киган.

Ранее пассажир авиакомпании United Airlines сорвал рейс самолета и прослыл «биологической угрозой» на борту. Во время полета мужчине стало плохо и его вырвало.

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