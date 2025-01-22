Появились новые данные об участниках захвата заложников в российском СИЗО

Троих участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону обвиняли в терроризме

Трое участников захвата заложников в СИЗО №1 Ростова-на-Дону обвинялись в терроризме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

По его словам, Рамазан Албеков, являвшийся сторонником идеологии радикального ислама, летом 2022 года в Чечне вербовал двоих знакомых вступить в незаконное вооруженное формирование для участия в боевых действиях на территории Сирии.

Магомеда Алханова, как участника банды Шамиля Басаева, приговорили к сроку за участие в нападении на псковских десантников в Чечне.

Адама Кодхова в настоящее время судят за участие в террористической организации и незаконное ношение оружия.

20 января ФСБ сообщила о новых фигурантах уголовного дела, возбужденного после захвата заложников и попытки побега заключенных ростовского СИЗО 16 июня 2024 года. В преступлении участвовали девять человек, четверых из них ликвидировали в ходе штурма. Пятеро оставшихся в живых попали под следствие: Албеков, Алханов, Кодзоев, Малик Гандалоев, Даниил Камнев. После побега они планировали совершить серию терактов в Ингушетии.