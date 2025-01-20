Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:22, 20 января 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

ФСБ рассказала о планах террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Участники захвата заложников в ростовском СИЗО-1 летом 2024 года планировали после акции выехать по «зеленому коридору» на территорию Ингушетии и влиться в ряды боевиков, чтобы совершить новые теракты. Планы террористов в понедельник, 20 января, «Ленте.ру» рассказали в региональном управление ФСБ.

Согласно плану террористов, одна группа должна была захватить в оружейной комнате огнестрельное оружие и гранаты, вторая захватить заложников из числа сотрудников учреждения и освободить ряд обвиняемых в террористических преступлениях. Они планировали принудить силовиков дать им «зеленый коридор» для выезда в Ингушетию. Там пользуясь близкими связями одного из террористов собирались примкнуть к участникам незаконных вооруженных формирований и совершить ряд терактов.

Утром 16 июня шестеро заключенных, среди которых был Камнев, выбрались из камеры ростовского СИЗО и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали. Всех террористов, кроме одного ликвидировали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержаны высокопоставленные военные ВСУ. Их обвиняют в провале обороны Харьковской области

      Трамп начал инаугурационные мероприятия

      Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

      В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

      Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

      Врач оценил эффективность одной популярной ягоды при лечении цистита

      Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

      Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы

      ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

      Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше