Появилось видео с Буйновым после слухов о срочной госпитализации

Лариса Долина опровергла слухи о болезни Александра Буйнова, опубликовав видео

Певица Лариса Долина опубликовала видео с Александром Буйновым, тем самым развеяв слухи о его госпитализации. Ролик артистка выложила в своем Telegram-канале.

Долина анонсировала их с Буйновым юбилейные концерты, которые пройдут в апреле. Знаменитости также порассуждали о том, что еще молодые, если вспоминать о возрасте коллег.

«Юбилейный год! 6 апреля Александр Буйнов, 10 апреля — Лариса Долина. Много у кого в этом году юбилеи. А мы молоденькие еще!» — заявила она.

В декабре появились сообщения о срочной госпитализации Буйнова из-за тяжелого заболевания. Певцу якобы понадобилась операция на позвоночнике. Тогда же отмечалось, что артист отказался от курса гормонотерапии, из-за чего рак у него прогрессировал.

Ранее также Александр Буйнов опроверг слухи о своей госпитализации с травмой позвоночника.