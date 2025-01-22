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18:49, 22 января 2025Культура

Появилось видео с Буйновым после слухов о срочной госпитализации

Лариса Долина опровергла слухи о болезни Александра Буйнова, опубликовав видео
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина опубликовала видео с Александром Буйновым, тем самым развеяв слухи о его госпитализации. Ролик артистка выложила в своем Telegram-канале.

Долина анонсировала их с Буйновым юбилейные концерты, которые пройдут в апреле. Знаменитости также порассуждали о том, что еще молодые, если вспоминать о возрасте коллег.

«Юбилейный год! 6 апреля Александр Буйнов, 10 апреля — Лариса Долина. Много у кого в этом году юбилеи. А мы молоденькие еще!» — заявила она.

В декабре появились сообщения о срочной госпитализации Буйнова из-за тяжелого заболевания. Певцу якобы понадобилась операция на позвоночнике. Тогда же отмечалось, что артист отказался от курса гормонотерапии, из-за чего рак у него прогрессировал.

Ранее также Александр Буйнов опроверг слухи о своей госпитализации с травмой позвоночника.

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