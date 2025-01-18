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09:47, 18 января 2025Культура

Стало известно об экстренной операции у известного российского певца

Shot: Певца Александра Буйнова экстренно прооперировали в Москве
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Известного российского певца Александра Буйнова экстренно прооперировали в Москве. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, причиной, по которой Буйнову потребовалась срочная операция, стала травма позвоночника. Уточняется, что вмешательство, которое перенес артист — декомпрессивно-стабилизирующая операция.

Операция состоялась еще в конце 2024 года, перед Новым годом Буйнова отпустили домой. Ему рекомендовали ограничить нагрузку, а после заняться лечебной физкультурой.

Ранее сообщалось, что Буйнов, победивший рак предстательной железы более десяти лет назад, вновь столкнулся с онкологическим заболеванием

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