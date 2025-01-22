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09:31, 22 января 2025Мир

Правительство Британии призвало частную разведку не работать на Россию

Politico: Британия призвала частную разведку не работать на Россию, КНР и Иран
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Toby Melville / Reuters

Правительство Великобритании призвало частную индустрию разведки и безопасности прекратить работать на враждебные государства, которыми страна считает Россию, Китай и Иран. Об этом сообщает Politico.

Министерство внутренних дел Британии заявило, что такая работа сопряжена с риском нарушения новых законов о национальной безопасности. За их несоблюдение частным британским разведчикам может грозить тюремный срок до 14 лет.

16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о столетнем партнерстве между странами. Отмечалось, что подписание документа должно углубить двусторонние отношения государств в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москву волнует продвижение британской военной инфраструктуры к государственным границам по новому договору между Лондоном и Киевом.

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