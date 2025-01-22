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18:02, 22 января 2025Мир

Премьер Словакии послал оппозицию к черту

Премьер Словакии Фицо послал к черту оппозицию с предложением о вотуме недоверия
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ton Molina / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо послал к черту оппозицию из-за возможного повторного предложения вынести вотум недоверия действующему правительству. Его слова передает РИА Новости.

«Если оппозиция подпишет снова какое-то предложение о вотуме недоверия, то мы пошлем их черту. Они должны были вчера там [в парламенте] сидеть, ругаться с нами. И вчера должно было быть голосование», — подчеркнул Фицо.

Премьер Словакии заверил, что депутаты от его партии не будут присутствовать на заседании, вновь назначенном оппозицией. В таком случае не будет набран необходимый кворум, чтобы начать дискуссию.

21 января словацкая оппозиция покинула заседание по этому вопросу в парламенте, провалив попытку вынести вотум недоверия правительству Фицо.

Ранее премьер Словакии заявил, что контрразведка сообщила о планах оппозиции организовать в стране «майдан».

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