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16:45, 22 января 2025Россия

Пропавший многодетный отец не выжил в ходе боев под Курском

V1.ru: Пропавший многодетный отец из Волгограда не выжил в ходе боев под Курском
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Пропавший кавалер ордена Мужества, многодетный отец Андрей Шинкаренко из Волгоградской области не выжил в ходе боев под Курском. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По данным издания, россиянин последний раз выходил на связь в октябре 2024 года, после чего числился пропавшим без вести.

Друг рассказал, что Шинкаренко принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, с 2014-го оборонял Донбасс, за что ему вручили медаль «За боевые заслуги».

У 43-летнего мужчины осталось трое детей. Его похоронят на малой родине в Псковской области.

Ранее отец четырех детей, принимающий участие в специальной военной операции (СВО), заявил об угрозах и избиениях после отказа платить деньги командованию.

40-летний россиянин дважды отправлялся на фронт, возвращаясь в часть после ранений. После первой травмы в июне 2024 года ему понадобился отпуск для оформления документов на новорожденных двойняшек. За это с него якобы потребовали 5000 рублей за каждый день отдыха.

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