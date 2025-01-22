Республиканцы разочаровались в Трампе из-за одного его решения

Республиканцы осудили Трампа за решение помиловать участников штурма Капитолия

Некоторые члены Республиканской партии в Сенате Конгресса США разочаровались в американском лидере Дональде Трампе из-за его решения помиловать участников штурма Капитолия, который прошел 6 января 2021 года. Об этом сообщает Politico.

«Я разочарована этим решением и боюсь того послания, которое будет направлено этим храбрым мужчинам и женщинам [из правоохранительных органов], которые защищали нас», — заявила сенатор-республиканец от Аляски Лиза Мурковски.

Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз поддержала это мнение, добавив, что существует разница между теми, «кто оказался в толпе и не совершил насильственных действий», и теми, кто совершил преступления, такие как порча имущества или нападение на офицеров.

Ранее Трамп заявил, что было чрезмерно привлекать к ответственности участников штурма Капитолия. По его словам, среди них были люди, действительно любящие США, поэтому американский лидер посчитал, что помилование было бы уместным.