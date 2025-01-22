Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:57, 22 января 2025Бывший СССР

Рогов заявил о массовых репрессиях Киева против высокопоставленных командиров ВСУ

Рогов: Киев начал массовые репрессии против высокопоставленных командиров ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине начались массовые репрессии в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ), направленные против высокопоставленных командиров армии. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Репрессии связаны с желанием киевского режима переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на плечи военных», — полагает собеседник агентства.

По мнению Рогова, за этими задержаниями может стоять и США, поскольку американские чиновники недовольны положением дел ВСУ и продвижением ВС Росси в зоне боевых действий. «За арестами стоит государственное бюро расследований Украины, которое подконтрольно американским структурам», — подчеркнул он.

Уточняется, что на сегодняшний день уже арестованы бывший командующий оперативно-тактического управления «Харьков», бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 155-й механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская», полковник Дмитрий Рюмшин, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны, генерал-лейтенант Артур Горбенко. В занятом украинскими войсками городе Запорожье также задержали бывшего командующего одной из бригад теробороны с женой. «Еще масса людей менее публичных задержаны и арестованы на данный момент», — добавил Рогов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В любое время». Трамп высказался о сроках встречи с Путиным, назвал президента России умным и допустил введение новых санкций

      В США предложили Трампу отказаться от соперничества с Россией

      Кота-прапорщика из пожарной части в Москве номинировали на премию

      Новую систему ПВО Британии захотели оснастить американским вооружением

      Трамп захотел посетить Северную Каролину и Калифорнию

      Китай увеличил импорт оборудования из России

      47-летняя ведущая «Дома-2» опубликовала откровенное фото в бикини

      Возможность выхода России из ВОЗ оценили

      Предсказано будущее биткоина после инаугурации Трампа

      Последствия для Украины от остановки помощи США оценили словами «вскрытие покажет»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше