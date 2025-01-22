Рогов: Киев начал массовые репрессии против высокопоставленных командиров ВСУ

На Украине начались массовые репрессии в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ), направленные против высокопоставленных командиров армии. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Репрессии связаны с желанием киевского режима переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на плечи военных», — полагает собеседник агентства.

По мнению Рогова, за этими задержаниями может стоять и США, поскольку американские чиновники недовольны положением дел ВСУ и продвижением ВС Росси в зоне боевых действий. «За арестами стоит государственное бюро расследований Украины, которое подконтрольно американским структурам», — подчеркнул он.

Уточняется, что на сегодняшний день уже арестованы бывший командующий оперативно-тактического управления «Харьков», бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 155-й механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская», полковник Дмитрий Рюмшин, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны, генерал-лейтенант Артур Горбенко. В занятом украинскими войсками городе Запорожье также задержали бывшего командующего одной из бригад теробороны с женой. «Еще масса людей менее публичных задержаны и арестованы на данный момент», — добавил Рогов.