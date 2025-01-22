Россиян порадовали снижением цен на один деликатес

Рыбный союз: Лососевая икра в России продолжила дешеветь

В 2025 году в России наблюдается снижение цен на лососевую икру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рыбный союз.

По его данным, на четвертой неделе первого месяца зимы продолжили дешеветь все виды данного продукта.

«Килограмм икры горбуши продается в диапазоне 8-10,6 тысячи рублей, кеты — 9,8 тысячи рублей, кижуча — 11,6 тысячи рублей, нерки — 9,6 тысячи рублей», — заявил председатель Рыбного союза Александр Панин, уточнив, что эти цены на 10 процентов ниже тех, что наблюдались в декабре, и на 15-20 процентов ниже ноябрьских.

В конце декабря минувшего года сообщалось, что по его итогам суммарные объемы вывоза красной икры из России составят чуть больше тысячи тонн. Это около десяти процентов от общего производства.

В свою очередь, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в прошлом году в России произвели икры в таких количествах, которых хватит для насыщения внутреннего рынка. Как заверил чиновник, икры будет достаточно и она будет доступной для россиян.