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14:09, 27 декабря 2024Экономика

В России раскрыли объемы вывоза красной икры

Глава Рыбного союза Панин: РФ отправила на экспорт чуть больше тысячи тонн икры
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

По итогам 2024 года суммарные объемы вывоза красной икры из России составят чуть больше тысячи тонн, или около десяти процентов от общего производства. Об этом заявил глава Рыбного союза Александр Панин, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что средний ежегодный показатель российского экспорта красной икры составляет от 10 до 30 процентов от общего объема производства. Итоговая доля зависит в первую очередь от вылова. В этом году результат оказался низким, поэтому объемы экспорта оказались на нижней границе коридора, пояснил Панин.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что объемов производства икры в России хватит для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. В этом году, отметил он, потребление и вылов в целом будут находиться примерно на одном уровне. «Поэтому икры будет достаточно, и она будет доступной для россиян», — пообещал Шестаков.

При этом участники рынка заявляют об обратном. Так, завкафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов назвал аномальными темпы роста отпускных цен на красную икру в России. В 2024 году, отметил он, показатель увеличился более чем на 50 процентов, что в итоге повлекло за собой стремительное удорожание этой продукции в рознице.

Эксперт объяснил подобную динамику в первую очередь низкими объемами вылова. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), с 1 января по 19 ноября добыча лососевых в стране оказалась на самом низком уровне с 2005 года. На ситуацию с ценами также оказали влияние деятельность браконьеров в Приморском крае и увеличение издержек отечественных рыбных предприятий.

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