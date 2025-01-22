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16:42, 22 января 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за финансирование террористической организации

В Запорожской области задержан мужчина за финансирование терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Запорожской области задержан местный житель за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ.

По данным следствия, 20-летний житель села Орлянское в январе этого года, находясь на территории области, неоднократно осуществлял переводы со своего банковского счета денег на счета военизированной националистической организации «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Задержанный свою вину признал. Следователи проводят комплекс оперативных действий на установление причастности иных лиц к содействию в террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала переводившего деньги боевикам в Сирию мужчину.

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