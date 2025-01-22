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09:48, 22 января 2025Спорт

Российский вратарь поучаствовал в драке в матче НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Шестеркин поучаствовал в драке в матче НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dennis Schneidler / Imagn Images / Reuters

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин поучаствовал в массовой драке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттава Сенаторс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Потасовка началась в третьем периоде после того, как американский форвард канадского клуба Брэди Ткачук врезался в Шестеркина. Россиянин несколько секунд находился на льду, затем поднялся и атаковал Ткачука. Судьи наказали обоих хоккеистов двухминутным штрафом.

Игра прошла в ночь на среду, 22 января, и завершилась со счетом 5:0 в пользу «Рейнджерс». Шестеркин отразил все 20 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Шестеркин в нынешнем сезоне провел 33 матча в регулярном чемпионате. Россиянин отразил 91,2 процента бросков по своим воротам.

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