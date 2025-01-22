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18:42, 22 января 2025Спорт

«Спартак» разорвет контракт с вратарем

«Спартак» разорвет контракт с вратарем Селиховым по обоюдному согласию сторон
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» разорвет контракт с вратарем Александром Селиховым по обоюдному согласию сторон. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, красно-белые выплатят футболисту всю зарплату за срок, остающийся до окончания контракта. Отмечается, что сумма составит порядка 700 тысяч евро.

Селихов подписал контракт со «Спартаком» в декабре 2016 года. Всего в составе команды он провел 102 матча, из которых 30 отстоял на ноль. Вместе с красно-белыми вратарь становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

После 18 матчей Российской премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

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