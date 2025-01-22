В Министерстве ЖКХ и энергетики российского региона прошли обыски

В Министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области прошли обыски

В Министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области прошли обыски. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

По словам источника издания, правоохранители провели обыск в кабинете заместителя министра — начальника отдела регулирования деятельности в сфере обращения с отходами Наталии Толчеевой. Силовиков интересовали документы, касающиеся государственных контрактов на исследования по определению объемов накопления и утилизации твердых коммунальных отходов.

По данным канала, официально о возбуждении уголовного дела не сообщается.

26 декабря у замминистра здравоохранения Бурятии Валерия Амагырова прошли обыски.