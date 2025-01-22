Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:46, 22 января 2025Силовые структуры

В Министерстве ЖКХ и энергетики российского региона прошли обыски

В Министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области прошли обыски
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области прошли обыски. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

По словам источника издания, правоохранители провели обыск в кабинете заместителя министра — начальника отдела регулирования деятельности в сфере обращения с отходами Наталии Толчеевой. Силовиков интересовали документы, касающиеся государственных контрактов на исследования по определению объемов накопления и утилизации твердых коммунальных отходов.

По данным канала, официально о возбуждении уголовного дела не сообщается.

26 декабря у замминистра здравоохранения Бурятии Валерия Амагырова прошли обыски.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Какой сценарий могут использовать США для завершения боевых действий?

      Российский адвокат обосновал возможность расследовать гибель Лермонтова

      Российским войскам начали поставлять роботов «Курьер»

      В ЕС не смогли согласовать санкции против российского газа

      В России назвали самый подорожавший за год продукт

      Выловленную в Черном и Азовском морях рыбу проверили

      Появились подробности об укравшем 180 миллионов рублей из российского банка

      Армия России заняла населенный пункт под Харьковом

      Каждый пятый россиянин заявил о разочаровании во время путешествий

      Осужденному за покушение на писателя Прилепина утвердили пожизненный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше