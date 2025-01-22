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16:35, 22 января 2025Бывший СССР

В Раде предрекли санкции США против руководства Украины

Нардеп Дубинский: США введут санкции против руководства Украины
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Дубинский

Александр Дубинский. Фото: Hennadii Minchenko / ZumaPress.com / Globallookpress.com

США введут санкции против коррупционеров из руководства Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он рассказал, как на одном из украинских телемарафонов рассказывалось, что президента США Дональда Трампа все устраивает в вооруженном конфликте на Украине и в окружении президента республики Владимира Зеленского. По его словам, на телемарафоне транслировалась идея того, что Трамп продолжит политику предыдущей администрации по поддержке Украины.

Депутат сделал вывод, что прогноз не сбылся — вместо этого правительство США ограничило финансирование Украины и отстранило всех, кто занимался российско-украинским конфликтом при предыдущем президенте США Джо Байдене. Он резюмировал, что следующим шагом станет введение санкций против коррупционеров в украинском правительстве.

Ранее стало известно, что Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. The Wall Street Journal сообщает, что это первый шаг к урегулированию конфликта.

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