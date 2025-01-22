Нардеп Дубинский: США введут санкции против руководства Украины

США введут санкции против коррупционеров из руководства Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он рассказал, как на одном из украинских телемарафонов рассказывалось, что президента США Дональда Трампа все устраивает в вооруженном конфликте на Украине и в окружении президента республики Владимира Зеленского. По его словам, на телемарафоне транслировалась идея того, что Трамп продолжит политику предыдущей администрации по поддержке Украины.

Депутат сделал вывод, что прогноз не сбылся — вместо этого правительство США ограничило финансирование Украины и отстранило всех, кто занимался российско-украинским конфликтом при предыдущем президенте США Джо Байдене. Он резюмировал, что следующим шагом станет введение санкций против коррупционеров в украинском правительстве.

Ранее стало известно, что Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. The Wall Street Journal сообщает, что это первый шаг к урегулированию конфликта.