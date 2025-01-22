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17:04, 22 января 2025Наука и техника

В России объяснили уникальность дрона «Буря-10»

Альхеев: БПЛА «Буря-10» может садиться на палубу корабля
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Буря-10» способен взлетать вертикально и садиться на движущиеся корабли. Уникальность дрона объяснил заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев в беседе с изданием «Номер один».

«Уникальное его преимущество в том, что "Буря" умеет взлетать и приземляться строго вертикально. Это оказалось незаменимым преимуществом для работы на флоте. Это на сегодня единственный аппарат, который может взлетать и садиться на палубу движущихся кораблей», — сказал зампред.

Альхеев отметил, что комплекс «Буря-10» уже используют на Балтийском и Черноморском флотах России. В его состав входит дрон-разведчик, три грузовых беспилотника и пункт управления на автомобильном шасси. Аппарат способен нести до шести килограммов груза. БПЛА с дневной и ночной камерами может провести в воздухе шесть часов.

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