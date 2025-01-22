Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:38, 22 января 2025Наука и техника

В США пообещали на порядок снизить стоимость геостационарного спутника

ArsTechnica: Компания K2 на порядок снизит стоимость геостационарного спутника
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: K2 Space

Компания K2 пообещала на порядок снизить стоимость геостационарного спутника. Об этом пишет издание ArsTechnica.

В настоящее время K2 работает над созданием собственной спутниковой платформы Mega Class, продавать которую планирует за 15 миллионов долларов. В K2 уверяют, что ее прямым аналогом выступает платформа LM2100, которую корпорация Lockheed Martin реализует по цене от 100 до 150 миллионов долларов.

Снижение стоимости платформы, предназначенной, в частности, для создания геостационарных спутников, в K2 объясняют вертикальной интегрированной структурой своей компании, которая минимизирует закупки у сторонних подрядчиков.

По данным K2, около 80 процентов комплектующих для новой платформы создается внутри самой компании.

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

В K2 надеются на рентабельность своего бизнеса, поскольку вводимые в последнее время ракеты космического назначения (Starship и New Glenn) не имеют существенных ограничений по габаритам и массе выводимой полезной нагрузки.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США потребовало от компании Blue Origin расследовать неудачную посадку первой ступени ракеты New Glenn.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался об инфляции в России

      В руках российского курсанта взорвалась мина из США

      Туристка захотела сделать фото на железнодорожных путях и была сбита поездом

      Аналитик предсказала обрушение юаня из-за действий Трампа

      Появилось видео с Буйновым после слухов о срочной госпитализации

      Центробанк понизил официальный курс доллара

      На Украине назвали ситуацию в Великой Новоселке катастрофической для ВСУ

      Одну деталь в образе Собчак раскритиковали в сети со словами «сморщенные чашечки»

      Бывшему главе Военно-строительной компании Минобороны России продлили арест

      Москвичей предупредили о наступлении метеорологической весны в январе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше