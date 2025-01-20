Американский регулятор потребовал расследовать неудачную посадку New Glenn

Управление авиации США потребовало расследовать неудачную посадку New Glenn

Федеральное управление гражданской авиации США потребовало от компании Blue Origin расследовать неудачную посадку первой ступени ракеты New Glenn. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Согласно требованиям регулятора, причины того, почему первой ступени носителя не удалось совершить мягкую посадку, должны быть выяснены компанией до попытки следующего запуска ракеты.

Генеральный директор Blue Origin Дейв Лимп заявил, что возглавляемая им компания сотрудничает с управлением. По его словам, следующий пуск ракеты состоится весной.

16 января с площадки LC-36 космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся первый пуск тяжелой ракеты Blue Origin.

Носитель успешно вывел на околоземную орбиту испытательный аппарат Blue Ring, способный довыводить грузы общей массой три тонны, однако многоразовой первой ступени совершить мягкую посадку не удалось.

После старта глава компании SpaceX Илон Маск в сети X поздравил своего конкурента — основателя Blue Origin Джеффа Безоса — с успешным первым запуском ракеты New Glenn.