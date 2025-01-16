Компания Blue Origin впервые запустила тяжелую ракету New Glenn

Американская компания Blue Origin впервые запустила тяжелую ракету New Glenn. Об этом сообщается на ее сайте.

Пуск носителя состоялся сегодня, 16 января, с площадки LC-36 космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 10:03 московского времени.

Ракета выведет на околоземную орбиту аппарат Blue Ring Pathfinder, необходимый для тестирования ключевых технологий транспортного средства Blue Ring, способного довыводить на околоземную орбиту грузы общей массой три тонны. Blue Ring Pathfinder состоит из коммуникационного массива, комплекса питания и бортового компьютера, установленных на адаптере полезной нагрузки.

Миссия NG-1 продлится шесть часов.

Ранее Blue Origin неоднократно переносила первый пуск ракеты.

Грузоподъемность двухступенчатой ракеты New Glenn составляет 45 тонн на низкую околоземную орбиту. Носитель имеет многоразовую первую степень. Ракета использует двигатели на жидких метане и водороде.