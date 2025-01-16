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11:04, 16 января 2025Наука и техника

Маск поздравил Безоса с успешным запуском New Glenn

Маск поздравил Безоса с успешным первым запуском ракеты New Glenn
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Глава компании SpaceX Илон Маск в сети X поздравил своего конкурента — основателя Blue Origin Джеффа Безоса с успешным первым запуском ракеты New Glenn.

«Поздравляю с выходом на орбиту с первой попытки!» — написал один американский миллиардер другому.

Ракета New Glenn стартовала сегодня, 16 января, с площадки LC-36 космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 10:03 по московскому времени.

Носитель вывел на околоземную орбиту испытательный аппарат Blue Ring, способный довыводить грузы общей массой три тонны. Орбитальная миссия NG-1 должна продлиться шесть часов. Многоразовой первой ступени совершить мягкую посадку не удалось.

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Ранее Blue Origin неоднократно переносила первый пуск ракеты.

Грузоподъемность двухступенчатой ракеты New Glenn составляет 45 тонн на низкую околоземную орбиту. Носитель имеет многоразовую первую степень. Ракета использует двигатели на жидком метане и водороде.

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