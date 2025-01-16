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14:31, 16 января 2025Наука и техника

Ракета New Glenn успешно вышла на орбиту

Blue Origin: Ракета-носитель New Glenn успешно вышла на заданную орбиту
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: John Raoux / AP

Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin успешно вышла на заданную орбиту. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«New Glenn благополучно вышла на намеченную орбиту в ходе сегодняшней миссии NG-1, выполнив нашу основную задачу», — рассказали в Blue Origin.

Отмечается, что первая ступень носителя была утеряна и не смогла вернуться на Землю. Изначально ее планировали приземлить на плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане. Разработчики хотели использовать первую ступень до 25 раз для снижения стоимости полетов. При этом аппарат Blue Ring Pathfinder работает штатно.

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Ракета стартовала с площадки LC-36 космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 16 января в 10:03 по московскому времени. Миссия NG-1 продлится шесть часов.

Глава компании SpaceX Илон Маск в сети X поздравил своего конкурента и основателя Blue Origin Джеффа Безоса с первым запуском New Glenn.

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