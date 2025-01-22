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19:38, 22 января 2025Бывший СССР

Воздушная засада на пикап ВСУ обернулась «Харьковским дрифтом»

Военкор Поддубный опубликовал кадры воздушной засады на пикап ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Бойцы группировки войск «Север» устроили воздушную засаду на пикап ВСУ, которая обернулась «Харьковским дрифтом». Кадры произошедшего опубликовал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Харьковский дрифт. (...) Разведка отследила ночное передвижение противника, в планах которого было провести ротацию и, выждав подходящий момент, результативно отработала по нему сбросами», — написал он.

Как показано на опубликованном военкором видео, автомобиль украинских военных резко развернулся после сброса первого снаряда с дрона, после чего по нему был нанесен еще один удар, не поразивший цель. После этого видно, как другой дрон поразил пикап, после чего на него был сброшен еще один снаряд.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения моста, через который происходило снабжение подразделений украинских войск. Уточняется, что железобетонный мост находился в районе села Константинополь, которое расположено западнее Курахово в Донецкой народной республике.

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