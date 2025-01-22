За арестованного из-за провалов на фронте генерала ВСУ внесли залог

За арестованного из-за провалов на фронте генерала ВСУ Галушкина внесли залог

За бригадного генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Галушкина, которого арестовали из-за провалов армии на фронте, внесли залог. Об этом сообщил его адвокат Михаил Величко, передает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что сумма залога составила пять миллионов гривен. Адвокат отказался назвать имя залогодателя.

Галушкин был арестован 22 января. Его обвинили в провале обороны на харьковском фронте в 2024 году. По версии следствия, генерал ВСУ, будучи командиром оперативно-тактической группировки «Харьков», проявил халатность, что привело к утрате Киевом контроля над частью территорий в Харьковской области.

Вместе с Галушкиным задержали еще двух высокопоставленных офицеров. Как отмечалось, они не обеспечили надлежащую оборону региона в мае 2024 года.