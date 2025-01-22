Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:25, 22 января 2025Бывший СССР

За арестованного из-за провалов на фронте генерала ВСУ внесли залог

За арестованного из-за провалов на фронте генерала ВСУ Галушкина внесли залог
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Міністерство оборони України / Wikimedia

За бригадного генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Галушкина, которого арестовали из-за провалов армии на фронте, внесли залог. Об этом сообщил его адвокат Михаил Величко, передает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что сумма залога составила пять миллионов гривен. Адвокат отказался назвать имя залогодателя.

Галушкин был арестован 22 января. Его обвинили в провале обороны на харьковском фронте в 2024 году. По версии следствия, генерал ВСУ, будучи командиром оперативно-тактической группировки «Харьков», проявил халатность, что привело к утрате Киевом контроля над частью территорий в Харьковской области.

Вместе с Галушкиным задержали еще двух высокопоставленных офицеров. Как отмечалось, они не обеспечили надлежащую оборону региона в мае 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался об инфляции в России

      Блиновскую обязали вернуть банку более полумиллиарда рублей долга

      Куклачев пожаловался на маленькую пенсию

      Грабители прорезали стену в магазине и украли солнечные очки на миллион долларов

      11-месячный ребенок почувствовал недомогание во время перелета в Азии и не выжил

      Психологи подсказали действенный метод борьбы с зимней депрессией

      Со складов в российском городе неизвестные похитили 100 килограммов икры

      Российская полиция задержала за экстремизм призывавшего к сплочению представителя ЛГБТ

      Стилист Лисовец назвал модные челки в 2025 году

      Известный российский актер назвал лучший город

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше