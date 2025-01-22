Жители Воронежа сообщили о серии громких взрывов над городом

Shot: Жители Воронежа сообщили о 3-7 громких взрывах и вспышках над городом

Над Воронежем слышны громкие взрывы и видны яркие вспышки света. Жители города насчитали от трех до семи взрывов, начиная с 00:15, передает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы рассказали, что на громкие звуки отреагировали сигнализации у автомобилей и затряслись стекла в рамах.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в Брянской области украинские БПЛА атаковали пожарную машину и дом.