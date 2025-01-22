Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:44, 22 января 2025Россия

Жители Воронежа сообщили о серии громких взрывов над городом

Shot: Жители Воронежа сообщили о 3-7 громких взрывах и вспышках над городом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Над Воронежем слышны громкие взрывы и видны яркие вспышки света. Жители города насчитали от трех до семи взрывов, начиная с 00:15, передает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы рассказали, что на громкие звуки отреагировали сигнализации у автомобилей и затряслись стекла в рамах.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в Брянской области украинские БПЛА атаковали пожарную машину и дом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн высказался об убийстве мирных жителей в Русском Поречном

      В Германии назвали Трампа интересным партнером для Европы

      На юге Москвы произошел пожар

      Жители Воронежа сообщили о серии громких взрывов над городом

      В США назвали условие предотвращения конфликтов

      Застрявшие в Гаване российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту

      В Европарламенте грубо ответили на притязания Трампа по Гренландии

      Медведь растерзал отца с сыном и напал на пытавшегося спасти их егеря

      В Китае заставят роботов бегать

      В Брянской области украинские БПЛА атаковали пожарную машину и дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше