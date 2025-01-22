Мирошник: В Брянской области украинские дроны атаковали пожарную машину и дом

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали пожарную машину и частный жилой дом Брянской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Атака произошла в в Климовском районе региона. По словам Мирошника, о пострадавших данных не поступало.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Украины атаковали три города в Ростовской области: Каменск-Шахтинский, Донецк и Красный Сулин. Местные жители сообщили, что слышали как минимум семь взрывов. Предварительно, работает система противовоздушной обороны.