Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:40, 23 января 2025Силовые структуры

Адвокат прокомментировал хранение у бывшего замминистра обороны огнестрельного оружия

Адвокат Балуев: изъятое у Иванова огнестрельное оружие хранилось у него легально
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Адвокат Денис Балуев заявил, что изъятое при обыске в доме у бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова огнестрельное оружие является легальным и оформлено на него официально. Об этом один из защитников рассказал в беседе с ТАСС.

Балуев подтвердил, что у Иванова действительно находилось оружие. «Однако все единицы хранились им на законных основаниях, в установленном законом порядке, и были официально на него оформлены», — заверил он.

Материалы по теме:
МиГом разбогател Российского чиновника обвинили в краже четырех самолетов-истребителей. Он провел в бегах девять лет
МиГом разбогателРоссийского чиновника обвинили в краже четырех самолетов-истребителей. Он провел в бегах девять лет
15 июля 2020
«От машины остались только колеса» Известный авиаконструктор погиб при взрыве. Это преступление стало первым заказным убийством в СССР
«От машины остались только колеса»Известный авиаконструктор погиб при взрыве. Это преступление стало первым заказным убийством в СССР
30 января 2021

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) изъял в доме Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия. «Все они отправлены на баллистическую экспертизу», — заверил собеседник ТАСС.

Экс-замглавы Минобороны продлили срок содержания под стражей на три месяца. Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Иванов и другие фигуранты в составе организованной группы с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ожидают завершения боевых действий и переговоров с Россией в 2025 году. Какие условия назвали в Киеве?

      Опубликовано видео редкого выброса черной плазмы на Солнце

      В Израиле опровергли заявления о планах передать Киеву оружие российского производства

      Пилот ВВС США рассказал об участии в эвакуации инопланетного объекта

      Европа озадачилась созданием межпланетного буксира

      В Польше заявили о риске депортации нескольких тысяч граждан из США

      Названы самые популярные имена в России

      Девушка возмутилась поведением свекрови и через суд запретила ей приближаться к себе

      Врач перечислил неочевидные признаки мужского климакса

      В Турции оценили возможные переговоры между Россией и США по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше