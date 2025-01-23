Адвокат прокомментировал хранение у бывшего замминистра обороны огнестрельного оружия

Адвокат Балуев: изъятое у Иванова огнестрельное оружие хранилось у него легально

Адвокат Денис Балуев заявил, что изъятое при обыске в доме у бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова огнестрельное оружие является легальным и оформлено на него официально. Об этом один из защитников рассказал в беседе с ТАСС.

Балуев подтвердил, что у Иванова действительно находилось оружие. «Однако все единицы хранились им на законных основаниях, в установленном законом порядке, и были официально на него оформлены», — заверил он.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) изъял в доме Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия. «Все они отправлены на баллистическую экспертизу», — заверил собеседник ТАСС.

Экс-замглавы Минобороны продлили срок содержания под стражей на три месяца. Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Иванов и другие фигуранты в составе организованной группы с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.