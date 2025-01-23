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01:08, 23 января 2025Силовые структуры

У бывшего замминистра обороны изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия

СК изъял из дома экс-замглавы МО Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Следственный комитет России (СКР) изъял в доме бывшего замминистра обороны Тимура Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Более 30 единиц огнестрельного оружия, среди которых охотничьи и наградные. Все они отправлены на баллистическую экспертизу», — отметил собеседник агентства.

Ранее экс-замглавы МО России продлили срок содержания под стражей на три месяца. Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

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