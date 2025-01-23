«Откат к нездоровому прошлому». Бодипозитив потерпел крах. Почему теперь вновь стало модным худеть до истощения?

Последние годы мир моды активно боролся за репрезентацию разных типов фигуры. На волне тренда бренды активно приглашали к сотрудничеству девушек, которые носят одежду самого разного размера, а порой даже выпускали на подиум исключительно крупных манекенщиц. В соцсетях тоже шла активная борьба за укрепление идеи бодипозитива в мышлении общества: женщины с гордостью демонстрировали целлюлит, жировые складки и другие несовершенства тела, вновь и вновь повторяя, что все это красиво. Казалось, с концепцией было согласно большинство. Однако к 2025 году стало очевидно: для индустрии по-прежнему красиво только одно, и это — нездоровая худоба. Как бодипозитив потерпел крах, а героиновый шик вновь вернулся в моду — в материале «Ленты.ру».

«Последний гвоздь в крышке гроба»

Движение за положительное или хотя бы нейтральное отношение к любым формам стремительно теряет обороты в массовой культуре с 2023 года: маятник вновь качнулся в сторону культа худобы. Даже известный производитель нижнего белья Victoria’s Secret, который отчаянно пытался следовать трендам, делая акцент на «нормальном» теле, в конце концов вернулся к идеалам прошлого из-за постоянной критики и репутационных потерь.

Эксперты считают, что тенденция в том числе возникла на фоне растущей популярности препарата «Оземпик» и сокращения числа бодипозитивных инфлюэнсеров. Особенно ярко она проявилась на Неделях моды в ее главных столицах — Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже.

На показах Ganni, Coperni, Miu Miu не было ни одной плюс-сайз-модели. У Abra, Hermes, Vetements, Chanel — меньше трех процентов

Во время шоу, которые прошли прошлой осенью, дизайнеры представили коллекции на сезон весна-лето 2025 года. Согласно отчету Vogue Business, из 8763 образов на 208 модных шоу почти 95 процентов демонстрировали манекенщицы, которые носят размеры от XXXS до XS. При этом менее одного процента участниц дефиле составляли плюс-сайз-модели, и чуть более четырех процентов — девушки среднего размера.

Показ Coperni на Неделе моды в Париже Фото: Justin Shin / Getty Images

«Для меня это был худший сезон за долгое время, — поделилась с изданием глава отдела моды журнала Dazed Эмма Дэвидсон. — Мне казалось, что бренды отвернулись от инклюзивного кастинга. Я сидела на показах, где раньше участвовали крупные модели, и с грустью наблюдала их отсутствие. Этот сезон ощущается как последний гвоздь в крышке гроба».

Грустно наблюдать, как индустрия, которая достигла большого прогресса за последние несколько лет, возвращается к токсичному, нездоровому прошлому. Складывается впечатление, что те, кто у власти, по-прежнему считают, что быть худым — это красиво и модно Тора Нортман глава СММ в Highsnobiety

« Единственный способ добиться успеха — похудеть»

За последние годы представители шоу-бизнеса и индустрии моды значительно похудели — даже женщины, которые носили вещи размеров M и S, сбросили вес, чтобы собрать новый гардероб размера XS и меньше. Издания Vogue, Dazed и The Telegraph в один голос критикуют возвращение тренда на героиновый шик и «нулевой» размер, считавшийся эталонным в 1990-х и 2000-х годов.

Журналисты связывают такую тенденцию со всеобщим помешательством на препарате «Оземпик» (и его эквивалентах «Мунджаро» и «Вегови»), который был изначально разработан для лечения диабета, однако обрел популярность как средство для снижения массы тела. Раньше лекарство было довольно дорогим и считалось привилегией знаменитостей, однако сейчас оно становится все более доступным.

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«Я была в шоке, когда на кастинг приходили истощенные девушки. Они дрожали, были явно измождены, их губы были синими. (…) Из-за того что размеры одежды на подиумах уменьшаются, в высококонкурентной модельной индустрии девушки чувствуют, что единственный способ добиться успеха — похудеть», — рассказала кастинговый директор Эмма Мателл, которая прошлой осенью работала на показах в Лондоне, Милане и Париже.

Кристина Агилера, похудевшая на «Оземпике» Фото: Bryan Steffy / Getty Images

Она отметила, что несколько ведущих модных домов тогда отбирали только крайне худых манекенщиц. Как ни парадоксально, но это нравится пользователям TikTok: видео с подписью «самая худая модель из когда-либо живущих» набрало сотни тысяч просмотров. При этом в комментариях люди ликовали, что «высокая мода возвращается» и тело на кадрах — это их цель.

«Два года назад я не могла подтереть себе задницу!»

В феврале 2024 года издание New York Times выпустило статью с заголовком «Они продвигали бодипозитив. А потом похудели». Там говорится о популярных плюс-сайз-блогершах, которые несколько лет назад набрали огромную аудиторию, призывая ее любить свое тело таким, какое оно есть, а затем сбрасывали вес и разочаровывали подписчиков.

Героиня материала, 22-летняя Тианна Джеймс рассказала, что обожала рассматривать фотографии блогерши Дронме Дэвис, которые были дополнены фразами: «Плоский живот не изменит вашу жизнь», «Так утомительно бояться и стыдиться частей своего тела», «Толстый живот, обвисшая грудь, воскресенье». Дэвис обрела любовь публики не только благодаря селфи в одежде XXL, но и постам, в которых критиковала всевозможные диеты.

Затем, несколько месяцев спустя Дронме сильно похудела: пухлые щеки заменили острые скулы, а складки на животе уступили место торчащим ключицам. По словам Джеймс, девушка продолжала делиться личными переживаниями по поводу всего — от пищеварения до неуверенности в себе, — но перестала посвящать посты фэтфобии и не объяснила, почему так сильно похудела.

Похудевшая Дронме Дэвис Фото: @dronme

Аналогичным образом поступила и блогерша Рози Блэр. Однако позже она призналась в применении препарата «Мунджаро». «Полная прозрачность: у меня нет ни капли раскаяния или стыда за то, что я публично рассказала о потере веса. Два года назад я не могла подтереть себе задницу! Я покинула сообщество бодипозитива, потому что хотела, чтобы меня определяли интересы, не связанные с моим телом», — заявила Блэр.

А некогда полная модель Габриэлла Ласкано записала целое видео о решении похудеть. По словам инфлюэнсера, она чувствует себя виновной за то, что является частью движения за позитивное отношение к лишнему весу. Она призналась, что не была честна относительно «испытаний и невзгод, которые влечет за собой полнота». Подписчики обвинили девушку в том, что она приравнивает худобу к здоровью, и переключилась на контент, который оправдывает фэтфобию.

Если вы собираетесь выставить себя напоказ и заработать деньги, то вы позиционируете себя как лидера мнений в этой области. И вы должны взять ответственность за последствия Уэллсли Салли А. Теран психолог

Клинический психолог и профессор колледжа Уэллсли Салли А. Теран считает, что такое поведение кумиров вызывает чувство предательства и раздражение у их фанатов. Она делает вывод, что похудевшие блогреши изначально не верили в идеи, которые месяцами внушали сотням тысяч людей.

«Практически нереально и смотрится некрасиво»

«Почему же нет системы, защищающей людей, которым приходится посещать кастинги? Модели могут получать по 10-15 отказов в день. Если это произойдет с вами, то вы точно захотите изменить себя. В следующем сезоне, чтобы все прошло лучше, вы решите похудеть», — рассуждает Эмма Мателл.

Журналистка указала на родную Данию, где в 2015 году вступили в силу правила в отношении здоровья моделей. С тех пор, перед тем как допустить девушек к кастингу, организаторы проверяют состояние их психического и физического здоровья. Более того, Датская этическая хартия моды, которой обязаны следовать все бренды-участники Недели моды в Копенгагене, гласит, что дизайнеры должны «осознавать и нести ответственность за влияние индустрии на идеалы тела, особенно среди молодежи».

Кастинг на показ Pandora перед Неделей моды в Сиднее Фото: Nina Franova / Getty Images

Франция, в свою очередь, в 2017 году приняла регламент, согласно которому моделям необходимо предоставить медицинские справки. Британский совет моды опробовал похожую схему, однако отменил ее, так как «подход не является единообразным и не включает тщательную оценку состояния здоровья, поэтому не служит эффективным инструментом для Великобритании».

В России нет таких правил, а требования к модельной внешности могут быть еще более строгими, чем на Западе. «Например, в Европе размер тела зависит от роста, а в нашей стране такой зависимости нет. Даже если модель ростом 165 сантиметров, у нее все равно должны быть параметры 90-60-90. В Европе под такие стандарты попадают только девушки выше 172 см. Если рост меньше — параметры другие. В России даже девушка 178 сантиметров обязана иметь 90-60-90, что практически нереально и смотрится некрасиво. Но дизайнеры и фотографы запрашивают именно такие параметры», — подвела итог директор модельного агентства Models Production Анна Никифорова.