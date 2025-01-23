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18:53, 23 января 2025Силовые структуры

Бывшему замгубернатора Севастополя продлили арест

Суд продлил арест бывшему и.о. замгубернатора Севастополя Горлову за взятку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд продлил арест бывшему исполняющему обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгению Горлову по делу о получении взятки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Горлов останется в СИЗО до 25 апреля. Адвокаты просили избрать домашний арест или запрет определенных действий. Он обвиняется по статье 290 УК РФ («Получение взятки») УК РФ.

Горлова задержали в августе при получении взятки размером в шесть миллионов рублей, которую он требовал у представителя «Севастопольгаз». Накануне он был уволен со своей должности губернатором Михаилом Развожаевым. Посредником в передаче взятки был приятель чиновника предприниматель Максим Ларин.

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