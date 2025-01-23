Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:48, 23 января 2025Культура

Дочь Марка Захарова отреагировала на смену руководства «Ленкома» после скандала

Дочь Марка Захарова заявила о смене климата при новом руководстве «Ленкома»
Ольга Коровина
Александра Захарова

Александра Захарова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Дочь Марка Захарова Александра заявила, что надеется на смену климата после назначения нового руководства театра «Ленком». Ее слова передает Telegram-канал «Страсти».

По словам артистки, которую прежний директор Варшавер отстранил от участия в постановках, она ожидает, что вскоре вновь вернется на сцену.

«Считаю Владимира Панкова очень хорошим режиссером и рада, что он придет в театр. Думаю, он близок по духу с моим отцом. Надеюсь, теперь театр сможет выйти из кризиса, в который его загнало прежнее руководство», — добавила Захарова.

До недавнего времени в «Ленкоме» отсутствовала должность художественного руководителя, которую когда-то занимал легендарный Марк Захаров, отец Александры. Теперь бывший директор Марк Варшавер займет должность президента театра, а худруком станет заслуженный работник искусств России Владимир Панков.

Ранее стало известно, что «Ленком» отстранил от репетиций Александру Захарову, а также расторг трудовые отношения с артистом Дмитрием Певцовым, чье фото исчезло со стены в фойе театра.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      Опрокинувшийся при смертельном ДТП школьный автобус на российской трассе сняли на видео

      В Раде заявили о возможности мобилизации студентов и преподавателей на каникулах

      МИД прокомментировал готовящийся диалог Трампа и Путина по Украине

      В Госдуме предложили обязать чиновников уведомлять о планах на отпуск

      Строители бесплатно поселились в новостройке и вызвали гнев москвичей

      «Правый сектор» признали террористической организацией

      75-летний Ричард Гир снялся с 41-летней женой для журнала и вызвал споры в сети

      Спецназ Росгвардии вышиб дверь в квартиру поджигателя с железной дороги и попал на видео

      Екатерина Климова рассказала о сроке отца за убийство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше