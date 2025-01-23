Дочь Марка Захарова отреагировала на смену руководства «Ленкома» после скандала

Дочь Марка Захарова заявила о смене климата при новом руководстве «Ленкома»

Дочь Марка Захарова Александра заявила, что надеется на смену климата после назначения нового руководства театра «Ленком». Ее слова передает Telegram-канал «Страсти».

По словам артистки, которую прежний директор Варшавер отстранил от участия в постановках, она ожидает, что вскоре вновь вернется на сцену.

«Считаю Владимира Панкова очень хорошим режиссером и рада, что он придет в театр. Думаю, он близок по духу с моим отцом. Надеюсь, теперь театр сможет выйти из кризиса, в который его загнало прежнее руководство», — добавила Захарова.

До недавнего времени в «Ленкоме» отсутствовала должность художественного руководителя, которую когда-то занимал легендарный Марк Захаров, отец Александры. Теперь бывший директор Марк Варшавер займет должность президента театра, а худруком станет заслуженный работник искусств России Владимир Панков.

Ранее стало известно, что «Ленком» отстранил от репетиций Александру Захарову, а также расторг трудовые отношения с артистом Дмитрием Певцовым, чье фото исчезло со стены в фойе театра.