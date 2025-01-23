Гимнастка Аверина намекнула на роман с олимпийским чемпионом по фигурному катанию

Гимнастка Аверина намекнула на роман с олимпийским чемпионом Соловьевым

Российская гимнастка Дина Аверина намекнула на роман с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Спортсменка опубликовала серию совместных фотографий в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Прекрасное начало года», — подписала Аверина галерею снимков, на которой они с Соловьевым запечатлены в обнимку. Ранее спортсмены вместе выступали на шоу «Ледниковый период».

26-летняя Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Гимнастка завершила карьеру в феврале 2024-го.

35-летний Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они чемпионы Игр-2014 и серебряные призеры Олимпиады-2018 в командном турнире. Также пара становилась чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.