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09:20, 23 января 2025Россия

В России заявили о планах по созданию вакцины против двух видов рака

Гинцбург: Планируется создать вакцины против рака груди и поджелудочной железы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские ученые планируют создать вакцины против двух видов рака — рака груди и поджелудочной железы. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует ТАСС.

По словам ученого, испытания персонализированных мРНК-вакцин начнутся в конце 2025-начале 2026 года. Это произойдет в случае, если будут поступать необходимые объемы финансирования. Кроме того, впоследствии планируется разработка вакцины против рака легких и рака почек.

Как отметил Гинцбург, в зависимости от объема финансирования будут дополнительно запущены две или три линии испытаний моделей онкозаболеваний на животных. «Чтобы в конце этого года или в начале следующего уже рассчитывать на то, что наши коллеги из онкоцентров смогут начать испытания онковакцин и на больных с этими онкологическими заболеваниями», — пояснил он.

В конце декабря 2024 года Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) зарегистрировало отечественный препарат для лечения рака предстательной железы. Речь идет о лекарственном средства «Ракурс (223Ra)», который одновременно уничтожает метастазы и воздействует на болевой синдром, позволяя отказаться от приема дополнительных лекарств.

ЖЗЛ
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