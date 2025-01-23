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16:05, 23 января 2025Из жизни

Кожа мужчины стала серебристой из-за редкой болезни

В Гонконге кожа 84-летнего мужчины стала серебристой из-за серебра в организме
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Soca1zim / Wikimedia

В Гонконге в больницу поступил 84-летний мужчина, кожа, глаза и ногти которого стали серебристыми. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Мужчина лечился от непроходимости мочевыводящих путей, однако причина необычного оттенка кожи заключалась в другом. Анализы показали, что концентрация серебра в его организме в 40 раз превышает норму. Крохотные частички металла просачивались сквозь кожу пациента и придавали ей серебристый оттенок. Их также оказалось много в его потовых железах и кровеносных сосудах.

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Эта редкая болезнь называется аргироз и, как правило, не представляет серьезной угрозы для здоровья. Действенных способов, позволяющих вернуть коже здоровый цвет, не существует. Как серебро попало в организм пациента, также не установлено. Известно, что он не употреблял средств, содержащих этот металл, и вряд ли мог столкнуться с ним на работе.

Ранее сообщалось об американце, у которого из-за аргироза кожа приобрела синий цвет. В его случае отложения серебра в организме появились из-за употребления самодельного средства для лечения дерматита.

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