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14:14, 23 января 2025Наука и техника

Создан самый маленький биомедицинский робот в мире

Робота размером до 1 миллиметра успешно протестировали в легких свиньи
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Hong Kong University of Science and Technology

Специалисты из Школы инженерии Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) успешно протестировали биомедицинского робота размером менее одного миллиметра. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Китайские ученые отчитались о создании самого маленького в мире биомедицинского робота, который на 60 процентов меньше существующих моделей. Устройство получило размеры около 0,95 миллиметра. Инженеры отметили, что при этом крошечная машина способна собирать информацию для диагностики заболеваний и доставлять лекарства непосредственно в организм человека.

Напечатанного на 3D-принтере робота протестировали, отправив его в бронхи легких свиньи. Модель продемонстрировала плавную навигацию в ограниченном пространстве, а также возможность совершать сложные действия по доставке лекарственных препаратов.

Профессор HKUST Шен Яджинг заметил, что машина имеет полый скелет и оптоволоконную матрицу для захвата изображений. Снаружи робот покрыт гелеобразным слоем, который уменьшает трение. «С учетом постоянного развития технологий мы считаем, что фиброскопический робот внесет больший вклад в здоровье человека в обозримом будущем», — заявил Яджинг.

Благодаря способности перемещаться в ограниченном пространстве и низкому риску инфицирования пациента при проведении операций робота смогут использовать при лечении болезней сердца. Специалисты намерены продемонстрировать эффективность устройства в клинических сценариях.

Ранее американские ученые придумали способ точечной доставки лекарств. Они предложили использовать крошечных роботов, способных распознавать химические сигналы организма.

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