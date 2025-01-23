Мировой экономике предсказали катастрофу

ВТО: Из-за войны тарифов падение ВВП будет измеряться двузначными числами

Если другие страны ответят США введением собственных тарифов, то потери мирового ВВП будут исчисляться двузначными числами. Об этом предупредила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Ее процитировало ТАСС.

Она полагает, что такое развитие событий будет означать катастрофу мировой экономики. Согласно подсчетам организации, если в ответ на американские тарифы другие страны введут 25- или 60-процентные пошлины, то мир вернется в 30-е годы прошлого века, когда такая политика обернулась усугублением Великой депрессии.

«Это катастрофа. Платить будут все. А бедные страны заплатят еще больше», — сказала Нгози Оконджо-Ивеала.

Кроме того, она не исключила, что мир распадется на два торговых блока. Тогда в долгосрочной перспективе глобальный ВВП потеряет 6,4 процента. Это будет равноценно потере экономик Японии и Южной Кореи.

Ранее появилась информация, что Европейский союз и Великобритания подготовили ответные меры на случай торговой войны с США. В частности, речь о полном спектре симметричных пошлин. В свою очередь, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз ответит на все недружественные действия властей США и защитит свои экономические интересы, если потребуется.