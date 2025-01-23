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16:15, 23 января 2025Экономика

Мировой экономике предсказали катастрофу

ВТО: Из-за войны тарифов падение ВВП будет измеряться двузначными числами
Кирилл Луцюк

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Если другие страны ответят США введением собственных тарифов, то потери мирового ВВП будут исчисляться двузначными числами. Об этом предупредила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Ее процитировало ТАСС.

Она полагает, что такое развитие событий будет означать катастрофу мировой экономики. Согласно подсчетам организации, если в ответ на американские тарифы другие страны введут 25- или 60-процентные пошлины, то мир вернется в 30-е годы прошлого века, когда такая политика обернулась усугублением Великой депрессии.

«Это катастрофа. Платить будут все. А бедные страны заплатят еще больше», — сказала Нгози Оконджо-Ивеала.

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Кроме того, она не исключила, что мир распадется на два торговых блока. Тогда в долгосрочной перспективе глобальный ВВП потеряет 6,4 процента. Это будет равноценно потере экономик Японии и Южной Кореи.

Ранее появилась информация, что Европейский союз и Великобритания подготовили ответные меры на случай торговой войны с США. В частности, речь о полном спектре симметричных пошлин. В свою очередь, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз ответит на все недружественные действия властей США и защитит свои экономические интересы, если потребуется.

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