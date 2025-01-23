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15:14, 23 января 2025Силовые структуры

Напавшим на российского депутата двум мужчинам предъявили обвинение

В Самаре СК предъявил обвинение двум мужчинам, напавшим на депутата
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Самаре предъявили обвинение двум мужчинам, напавшим на депутата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Фигурантам вменяются статьи о хулиганстве, совершенном группой лиц, угрозе расправой и умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба. По версии следствия, 20 января между депутатом и обвиняемыми возник конфликт, во время которого произошла потасовка. Фигуранты напали на оппонента, а также нанесли предметами удары по его машине, повредив ее.

На следующий день мужчин задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Колпино девятиклассника избили и похитили неизвестные в балаклавах.

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