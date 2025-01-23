Российского девятиклассника избили и похитили неизвестные в балаклавах

В Колпино девятиклассника избили и похитили неизвестные в балаклавах

В петербургском Колпино девятиклассника избили и похитили неизвестные в балаклавах. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского телеканала, трое незнакомцев ворвались в коммунальную квартиру, в которой находились подросток и 17-летняя девушка.

Юношу с применением физической силы посадили в припаркованный рядом с домом автомобиль, возили по округе и требовали вернуть деньги за якобы ранее купленные банковские карты. Затем парня ударили локтем в грудь. Спустя некоторое время школьника высадили в районе железнодорожной станции Фарфоровская Невского района. Злоумышленники забрали у несовершеннолетнего телефон.

У пострадавшего диагностировали ушиб грудной клетки. После оказания медицинской помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии. Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что житель Кизилюртовского района Дагестана напал на школьников из-за косого взгляда в компьютерном клубе.