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10:24, 23 января 2025Экономика

Главный нефтяной конкурент России захотел резко нарастить торговлю с США

SPA: Саудовская Аравия хочет нарастить торговлю с США до $600 млрд за 4 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд заявил о намерении страны резко нарастить объемы двусторонней торговли с США. Об этом сообщает Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на телефонный разговор наследного принца с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Отмечается, что власти ближневосточного королевства, являющегося главным нефтяным конкурентом России, намерены усилить торгово-экономические связи с США. В ближайшие четыре года они планируют нарастить объемы двусторонней торговли и инвестиций как минимум до 600 миллиардов долларов. При этом власти королевства не исключили еще более значительного прироста.

Наследный принц в ходе переговоров с Трампом поздравил его с инаугурацией на пост президента США и передал поздравление от короля Саудовской Аравии Салмана. Он также подчеркнул важность сохранения тесных торгово-экономических связей с Соединенными Штатами.

Ранее министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим заявил, что власти ближневосточной страны все еще не приняли окончательного решения по поводу вступления в БРИКС. Он отметил, что королевству сначала нужно проанализировать все аспекты и последствия подобного шага. Только после этого Саудовская Аравия примет итоговое решение. В настоящее же время, подчеркнул министр, Эр-Рияд находится «в середине процесса» по данному вопросу.

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